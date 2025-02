In calo le superfici agricole coltivate a ortofrutta

ROMA (ITALPRESS) – Calano le superfici coltivate a ortofrutta. Negli ultimi 5 anni, secondo le elaborazioni di Confagricoltura su dati ISTAT, complici il cambiamento climatico e le problematiche fitopatologiche, si è registrato un crollo del 23% delle coltivazioni di pere, -11% di pesche, -8% di nettarine, -7% di albicocche e un calo del 6% di kiwi e susine. Tra i dati produttivi Confagricoltura segnala inoltre un -50% di nocciole rispetto al potenziale produttivo, -15% di pomodoro da industria nel Nord Italia, pure a fronte di un incremento delle superfici, e dal 20 al 35% in meno di agrumi. Il settore dell’ortofrutta fresca italiana – spiega l’organizzazione agricola – dal punto di vista economico vale più di 17 miliardi, oltre un quarto del totale della produzione agricola nazionale. Nei primi dieci mesi del 2024, l’export di prodotti freschi e trasformati ha totalizzato oltre 10 miliardi di euro, il 6,12% in più rispetto al 2023, incidendo per il 17,3% sul totale del valore dell’export agroalimentare nello stesso periodo. “L’Italia – evidenzia Confagricoltura – occupa poi un ruolo di primo piano nella classifica europea per l’export di molti prodotti ortofrutticoli: 1° Paese esportatore di kiwi, uva da tavola, conserve di pomodoro e nocciole sgusciate, 2° Paese esportatore di mele e cocomeri, 3° Paese esportatore di insalate, cavolfiori e broccoli”. Tra i nostri mercati più importanti, la Germania che assorbe circa il 25% del valore dell’export ortofrutticolo complessivo. Sul fronte dei consumi, “l’ortofrutta assorbe una fetta importante della spesa alimentare, con una quota percentuale che si attesta al 19,3%, in lieve aumento rispetto al 2023”.

mgg/gsl

