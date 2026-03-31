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Coldiretti lancia l’allarme: incubo rincari, costi +30%, le semine primaverili sono a rischio

DiRaimondo Bovone

Mar 31, 2026 , , , , , , ,

Il cibo è infrastruttura strategica: senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale

Con l’arrivo della primavera prenderà ufficialmente il via, nei prossimi giorni in provincia, la stagione delle semine, momento cruciale per un settore offuscato dal contesto economico difficile, segnato da rincari record su carburanti, fertilizzanti e sementi. Le tensioni internazionali, aggravate dalle guerre in corso e dalle speculazioni sui mercati, stanno mettendo a dura prova la sostenibilità delle aziende agricole. In crescita soprattutto i fertilizzanti: l’urea ha registrato rincari di circa il 35% rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, con maggiorazioni di oltre 200 euro a tonnellata, secondo l’analisi Coldiretti sui dati delle Camere di Commercio.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Il cibo deve essere considerato una vera infrastruttura strategica: senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale, né futuro. In un contesto globale segnato da guerre e instabilità, garantire cibo sufficiente e di qualità è una priorità assoluta. È una responsabilità che può essere assicurata solo dal lavoro degli agricoltori. L’esplosione dei costi di produzione scatenato dalla guerra in Iran mette a rischio le produzioni agricole, con rincari a doppia cifra per i fertilizzanti e i listini delle materie plastiche”.
Il direttore Roberto Bianco aggiunge: “La guerra è già dentro le nostre aziende, tra aumento dei costi e difficoltà negli approvvigionamenti. Non possiamo far finta di nulla. Servono scelte politiche forti e strutturali che mettano l’agricoltura al centro. Senza un intervento tempestivo, la stagione delle semine rischia di trasformarsi in un nuovo capitolo di crisi per l’agricoltura italiana”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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