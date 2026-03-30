Carcere di Torino: un detenuto marocchino aggredisce un agente penitenziario

Ancora un grave episodio di violenza ai danni della Polizia Penitenziaria nel carcere torinese. A denunciarlo è Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del SAPPE: “Nella giornata di venerdì, intorno alle ore 18.20, un agente in servizio presso la sezione del padiglione B è stato aggredito da un detenuto marocchino durante l’apertura della cella per andare a fare la doccia. Dopo aver provocato l’agente, il detenuto lo ha colpito con un violento schiaffo al volto, raggiungendolo all’occhio e all’orecchio sinistro, dicendogli poi di andare e di scrivere, con un gesto di scherno. L’agente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Maria Vittoria, da cui è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per trauma cervicale”.
Secondo quanto riferito dal SAPPE, il detenuto era già stato protagonista di analoghi episodi di disordine: il giorno prima aveva rovesciato una scrivania causando la rottura del computer in uso al personale. Spiega ancora Santilli: “Ennesimo episodio di violenza gratuita che conferma le difficili condizioni in cui sono lavora il personale della Polizia Penitenziaria. Non è più tollerabile esporsi quotidianamente a rischi così elevati senza adeguate tutele e strumenti operativi”.
Sull’accaduto è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che esprime piena vicinanza al collega aggredito e richiama con forza l’attenzione delle istituzioni: “È indispensabile intervenire con urgenza adottando provvedimenti concreti ed efficaci, a tutela dei poliziotti in servizio a Torino. Servono misure immediate per garantire sicurezza, rispetto e dignità a chi ogni giorno opera negli istituti penitenziari. Vanno rafforzati gli organici, migliorate le condizioni di lavoro e assicurata una risposta ferma nei confronti dei detenuti violenti, applicando sanzioni penali efficaci e tempestive, per evitare l’emulazione e ristabilendo la legalità all’interno delle strutture detentive”.