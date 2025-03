Lunedì 31 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Carlo Rubbia (1934), Italia, scienziato.

laureato in Fisica alla ‘Normale’ di Pisa a 23 anni, entrò come ricercatore al CERN di Ginevra. Nobel per la Fisica 1984, dopo gli incarichi universitari, dall’89 al ’94 diresse il CERN e dal ’99 l’ENEA. Diventato consigliere speciale per l’energia (’08) presso la Commissione ONU per l’America Latina (CEPAL), ad agosto ’13 fu nominato senatore a vita da Napolitano. E’ uno dei più eminenti scienziati viventi, con 28 lauree ‘honoris causa’.