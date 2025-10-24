Economia IN EVIDENZA

Cina: dal ministro del Commercio una maggiore apertura economica nei prossimi 5 anni

Ott 24, 2025

PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina prenderà l’iniziativa di aprire più ampiamente l’economia nel 15esimo Piano quinquennale, ha affermato venerdì il ministro del Commercio cinese Wang Wentao.
Concentrandosi sul settore dei servizi, saranno compiuti sforzi per espandere l’accesso al mercato e le aree di apertura dal 2026 al 2030, ha detto Wang in una conferenza stampa, citando le Raccomandazioni del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) per la formulazione del 15esimo Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, adottato dalla quarta sessione plenaria del 20esimo Comitato centrale del PCC, conclusa giovedì.
Secondo Wang, altri compiti importanti includono la promozione dello sviluppo innovativo del commercio, la creazione di maggiori spazi per la cooperazione bidirezionale in materia di investimenti e il perseguimento di una cooperazione Belt and Road di alta qualità.
