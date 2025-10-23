Economia Mondo

Cina: crescita costante delle vendite al dettaglio online nei primi 9 mesi

Di

Ott 23, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il settore del commercio al dettaglio online della Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi nove mesi dell’anno, supportato dagli sforzi del Paese per espandere la domanda interna e stimolare i consumi.

Durante questo periodo, le vendite al dettaglio online sono salite del 9,8% su base annua, con i prodotti digitali e i servizi online che si sono rivelati i punti di forza principali, secondo il ministero del Commercio.

Le vendite online di prodotti digitali come smartphone e computer sono salite dell’8,3%, mentre la spesa per servizi online è aumentata del 20,2%, come mostrano i dati del ministero.

Anche l’e-commerce nelle aree rurali ha visto una crescita costante, con le vendite al dettaglio online di prodotti agricoli in aumento del 9,6% nei primi nove mesi.

Nel frattempo, la cooperazione internazionale nel settore e-commerce si è rafforzata, con le vendite al dettaglio di prodotti importati sulle principali piattaforme monitorate dal ministero in crescita dell’8,3%, come mostrano i dati.

foto Xinhua

(ITALPRESS).

Di

