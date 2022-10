Caro-bollette: la tecnologia viene in aiuto

Capita sempre più spesso di sentire notizie di famiglie o imprenditori che non riescono a sopravvivere per l’elevato costo delle bollette ed, in un momento di stallo degli aiuti da parte dello Stato, è necessario fare di tutto per poter abbattere i consumi. Oltre alle solite raccomandazioni che fanno tutti è bene sapere che potremmo avere un grande aiuto utilizzando la tecnologia che sfrutta le fonti di energia alternative ed in alcuni casi, annullare quasi del tutto i costi per l’energia.

Cercando sul web, ci sono alcuni dispositivi tecnologici che potrebbero aiutarci nel risparmio quotidiano: i pannelli fotovoltaici da balcone.

Per fotovoltaico da balcone, intendiamo un piccolo dispositivo che sfrutta l’energia solare e la trasforma in energia utilizzabile. Anche se da solo non potrà mai soddisfare il bisogno energetico di una casa, potrebbe essere comunque utile per produrre una modesta quantità di energia e garantire un risparmio; la legge prevede che questo tipo di dispositivi, possano essere installati senza alcuna delibera assembleare; il consiglio è però di informare ugualmente i condomini evitando in questo modo qualsiasi tipo di contenzioso.

Anche se la burocrazia in questo ambito è praticamente nulla, in quanto non bisogna comunicare l’installazione agli uffici competenti, è obbligatorio comunicarlo al gestore dell’energia, mediante un apposito modello, che lo informa del fatto che avete installato un impianto per evitare l’addebito dei kilowatt prodotti, visibili in qualsiasi momento grazie ad un apposito wattmetro installato nel quadro del sistema.

I costi per l’installazione di un impianto da 350W,che produrrà 400KW all’anno (l’equivalente del consumo di un frigorifero), sono di circa 1000-2000€, un prezzo ragionevole se pensiamo che grazie ad esso potremmo avere un risparmio di circa il 15-20% e quindi ammortizzare la spesa nel tempo, anche se sarà necessaria la sostituzione dopo qualche anno dei pannelli, che renderanno meno.

Un’alternativa, che richiede meno manutenzione rispetto al fotovoltaico, è il mini impianto eolico da abitazione.

Si tratta di un generatore di energia che funziona grazie all’intensità del vento. Il funzionamento non è complesso ma per farla breve il vento fa muovere le pale che creano energia, trasformata in tensione continua fa ricaricare le batterie e dalle batterie viene trasformata in tensione alternata a 230V, quindi utilizzabile da tutti i dispositivi elettronici. Come per l’impianto fotovoltaico da balcone, anche in questo caso è opportuno scegliere il luogo adatto per l’installazione in quanto per funzionare, necessita di vento forte.

Anche in questo caso i costi variano molto in base al tipo di impianto scelto e possono variare tra i 2 ed i 5mila euro per un impianto tra 1KW e 5KW, ma in questo caso, sia il risparmio, ben superiore al 20% sia la durata di 25 anni, permettono di ammortizzare il costo negli anni.

Entrambi gli impianti, installati nella propria abitazione, consentono di consumare energia “green” e di inquinare meno l’ambiente, oltre ad avere un risparmio economico.

Per chi lo desiderasse, è possibile vendere il surplus di energia prodotta alle compagnie elettriche e quindi rientrare prima del capitale speso.

Andrea Coslovi