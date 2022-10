Previsioni del tempo

Il tempo per oggi Venerdì 21 ottobre vedrà cieli nuvolosi o molto nuvolosi con possibilità di precipitazioni tra il debole e il moderato sulla fascia Alpina e localmente su adiacenti pianure.

Precipitazioni che talvolta potranno assumere carattere di rovesci o temporali tra Verbano, Vercellese e Biellese, negli altri settori scarse probabilità di piogge se non localmente di debole entità. Ventilazione moderata da sud tra astigiano e alessandrino.

La giornata di sabato esordirà con molte nubi, ma con progressive schiarite nel pomeriggio a partire da ovest, non sono esclusi banchi di nebbia, durante le ore più fredde ove il cielo sarà sgombro dalle nubi.

Ventilazione in rinforzo da nord in montagna, di debole entità in pianura, per quanto riguarda le temperature avremo un leggero calo ma sempre con valori oltre le medie del periodo;

Nella giornata di domenica avremo cieli nuvoli o parzialmente nuvolosi, più sole in pianura nelle ore centrali della giornata.

La tendenza poi alla settimana a venire è verso la variabilità ma con temperature miti per il periodo sempre oltre i 20º durante il pomeriggio. Piogge rilevanti ancora latitanti.

Manuel Atzori