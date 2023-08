Cantieri di lavoro: dal 16 agosto aperti bandi per i Comuni, 4.2 milioni € contro la disoccupazione

Sono aperti da oggi, 16 agosto, i cantieri di lavoro previsti dalla legge regionale 34 del 2008. Si tratta di attività rivolte a persone prive di occupazione, da impiegare in opere volte al miglioramento dell’ambiente e delle aree urbane, come attività forestali e vivaistiche, rimboschimento, sistemazione e interventi di aree montane. I lavoratori cantieristi potranno essere impiegati anche in servizi di notevole rilevanza sociale, compresi i servizi alla persona.

Le giornate di lavoro individuali variano da 40 a 260, con la corresponsione di una indennità giornaliera e di eventuali benefit aggiuntivi che potranno essere stabiliti dai Comuni.

LA NOVITA’ 2023 – L’apertura di una misura specifica dedicata alle persone con disabilità rappresenta la novità significativa di questa edizione, che risponde all’esigenza di affrontare le difficoltà di inserimento lavorativo attraverso uno strumento che, in passato, si è dimostrato particolarmente efficace nei confronti di coloro che si ritrovano maggiormente distanti dal mercato del lavoro.

DESTINATARI DELLA MISURA – Tre diversi bandi: il 1° rivolto ai disoccupati di almeno 45 anni, oppure in carico ai servizi socio assistenziali, con basso livello di istruzione e in condizioni sociali/familiari di particolare gravità;

il 2° per i ristretti della libertà personale;

il 3°, in via sperimentale, per i disabili iscritti al collocamento mirato dei Centri per l’Impiego della Regione e in possesso della cosiddetta “Relazione conclusiva”.

INFO – Sito web di Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte. it/web/temi/istruzione- formazione-lavoro/lavoro/ interventi-per-loccupazione/ cantieri-lavoro