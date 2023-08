Nocciole: stagione con prospettive di buona qualità

Buona qualità. È quello che si prospetta per la produzione di nocciole sia a livello provinciale che regionale, con la raccolta ai blocchi di partenza.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale annata sarà e cosa aspettarci dal mercato. Una cosa però è certa: la raccolta parte in anticipo rispetto allo scorso anno, complice il meteo e la pioggia caduta che hanno permesso di scongiurare le piccole pezzature del 2022, anche se il deficit idrico persiste. Oggi i gusci si presentano pieni e si prospetta la possibilità di effettuare ben 3 raccolte rispetto alle tradizionali 2.

In molte zone della provincia i frutti stanno già cadendo e, visti i livelli di umidità interna molto elevati, il consiglio dato ai corilicoltori è quello di partire il prima possibile con la raccolta per evitare che le nocciole marciscano a terra. Per quanto riguarda le cimici, il fenomeno è stato contenuto, grazie ai continui monitoraggi su tutto il territorio provinciale e, dove necessario, gli interventi sono stati rapidi e mirati.

Per il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco “La strategia vincente sarà accorciare la filiera e affinare la qualità. È un settore di grande importanza per il territorio, una coltura che in Piemonte è fortemente specializzata. La Nocciola Piemonte Igp, coltivata su una superficie complessiva di oltre 20.000 ettari con una produzione totale di 240.000 quintali (103.000 certificati Igp)”.

La produzione alessandrina

Conta una base di circa 3.800 ettari tra ‘allevamento’ e fase adulta, distribuiti nell’intero territorio collinare provinciale, con circa 500 le aziende coinvolte nella “filiera nocciole”. Purtroppo, proprio la nocciola, ingrediente principe di svariate preparazioni dolciarie, è spesso coltivata all’estero in condizioni lavorative di sfruttamento. La produzione di nocciole in Piemonte viene, invece, svolta secondo i migliori standard e garantisce un importante livello di occupazione stagionale.

Per fare un primo bilancio si dovrà attendere il 3° sabato di settembre, nell’ambito della Fiera Mercato della Nocciola Piemonte che ogni anno si svolge, in collaborazione con Coldiretti Alessandria, alla Piagera di Gabiano, in Val Cerrina alla presenza di esperti del settore. Appuntamento sabato 16 settembre con la 21^ edizione. Confermata anche la parte dedicata alla meccanizzazione dove saranno esposte macchine agricole specifiche per la coltivazione, la raccolta e la lavorazione delle nocciole.