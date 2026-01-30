Biologico, nasce il marchio tricolore





ROMA (ITALPRESS) – Il biologico italiano avrà un nuovo segno distintivo: un marchio tricolore per riconoscere più facilmente i prodotti bio realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Il logo con tre foglie verdi, bianche e rosse affiancherà quello europeo. L’obiettivo è valorizzare le produzioni nazionali, rafforzare la fiducia dei consumatori e contrastare il falso biologico. Intanto, il settore registra numeri in crescita. Secondo le anticipazioni del rapporto Bio in Cifre, nel 2025 la spesa degli italiani per i prodotti biologici ha raggiunto il record di 4,4 miliardi di euro, con un aumento del 9,2% rispetto all’anno precedente. Cresce anche la superficie agricola destinata al bio, che supera i 2,37 milioni di ettari e rappresenta il 19,4% del totale nazionale. Gli operatori del settore sono quasi 95.400, di cui oltre 85mila aziende agricole. Il nuovo marchio punta ora a trasformare questi risultati in maggiore valore per i produttori italiani, rendendo più immediata l’identificazione dell’origine nazionale dei prodotti biologici.

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