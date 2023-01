Benzina: caro prezzi a valanga su 88% della spesa. Bene il monitoraggio contro le speculazioni

In un Paese come l’Italia, dove l’88% delle merci viaggia su strada, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un ‘effetto-valanga’ sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori. Lo sostiene Coldiretti Alessandria, riferendosi al monitoraggio della Guardia di Finanza contro le speculazioni sui prezzi alla pompa.

La situazione

Se il caro prezzi pesa sul carrello della spesa, il 13% delle azienda agricole è in condizione così critica da portare alla cessazione, ma addirittura il 34% in Italia si trova costretta a lavorare in condizione di reddito negativo.

Secondo un’analisi Coldiretti (dati Enea), la produzione agricola e quella alimentare nazionali sono particolarmente sensibili all’andamento delle quotazioni, poiché assorbono oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali, per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno.

I problemi

Le conclusioni di un’altra analisi Coldiretti (dati Centro Studi Divulga) spiegano che a pesare sono anche i ritardi infrastrutturali dell’Italia, dove il costo medio a km per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro/km, più alto di nazioni come la Francia (1,08 euro/km) e la Germania (1,04 euro/km).

Le parole

Per il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco “a subire le conseguenze dei rincari è l’intero sistema agroalimentare, dove i costi della logistica arrivano ad incidere 1/3 del totale per frutta e verdura. Effetto preoccupante, dopo l’inflazione: gli italiani hanno speso quasi 13 miliardi in più per acquistare cibi e bevande nel 2022″.

Il direttore Roberto Bianco spiega quale potrebbe essere la soluzione: “Il PNRR può essere determinante per sostenere la competitività delle imprese, sbloccando le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese. E si può fare anche con il resto del mondo, per via marittima e ferroviaria, con una rete di snodi tra aeroporti, treni e cargo”.