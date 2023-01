Conteggio dei carboidrati: un corso per imparare come si fa presso l’Ospedale di Alessandria

Tre incontri, da oggi, nel reparto di Diabetologia ed endocrinologia.

Prende il via questo pomeriggio, venerdì 13 gennaio, il percorso educativo dedicato al conteggio dei carboidrati organizzato dalla Diabetologia ed endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria diretta da Marco Gallo e da Adal Odv – Associazione Diabetici di Alessandria presieduta da Ezio Labaguer.

Il programma

Si tratta di 3 incontri, 2 teorici e 1 pratico, che hanno come obiettivo quello di riconoscere i carboidrati contenuti negli alimenti, calcolarne la quantità, acquisire una maggiore flessibilità alimentare e ottenere un miglior compenso metabolico.

Appuntamenti in Diabetologia (blocco C – 2° piano del presidio civile) dalle 17 alle 18, nei giorni di venerdì 13, venerdì 20 e giovedì 26 gennaio, quando per l’incontro pratico ci si avvarrà della collaborazione di Amos, azienda che cura il servizio di ristorazione ospedaliera.

INFO

Contattare la dietista Cristina Cappa al numero 0131-206804.