Peste suina africana: oggi a Genova alle 11.30 l’iniziativa interregionale della CIA

Ad un anno dal primo caso sul territorio di carcassa di cinghiale infetta da Peste suina africana (Psa), che ha sconvolto il mondo allevatoriale suinicolo e non solo in provincia di Alessandria e nelle aree limitrofe, CIA Piemonte organizza insieme a CIA Liguria, una conferenza stampa a Genova per fare il punto della situazione.

Alla luce di strategie finora attuate, ritenute poco efficaci, e di fronte a condizioni precarie e non risolte di questo settore zootecnico in crisi, saranno presentati i dati territoriali piemontesi e liguri, con particolare riferimento alle province di Alessandria e Genova, sulle stime di popolazione dei cinghiali, dei capi infetti, dei capi abbattuti, sui censimenti degli allevamenti, oltre alle proposte concrete avanzate da Cia, sottoposte già all’attenzione di Istituzioni e rappresentanti politici.

La conferenza stampa, che sarà visibile anche in diretta streaming dal canale YouTube Cia Alessandria, si svolgerà venerdì 13 gennaio alle ore 11.30 nella Sala al piano superiore del MOG – Mercato Orientale Genova, via XX settembre, 75.

Ad incontrare i giornalisti saranno i due presidenti regionali e i due presidenti provinciali delle città maggiormente coinvolte: Gabriele Carenini (Cia Piemonte), Stefano Roggerone (Cia Liguria), Daniela Ferrando (Cia Alessandria), Federica Crotti (Cia Genova) oltre ai relativi direttori e a due allevatori.

Lo streaming resterà visibile anche dopo la diretta e rilanciato sui canali di comunicazione Cia Alessandria (www.ciaal.it, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube).