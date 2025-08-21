America Latina, cresce il trasporto aereo di merci

ROMA (ITALPRESS) – In crescita a giugno il trasporto aereo di merci nei principali mercati dell’America Latina e dei Caraibi. Secondo gli ultimi dati ufficiali l’aumento è stato del 2,6%. Tra i mercati con la maggiore crescita Ecuador (+21,8%) e Argentina (+18,3%). Nel dettaglio, in Ecuador la ripresa è stata sostenuta dall’aumento del traffico con gli Stati Uniti, che ha superato le 9.300 tonnellate. Il trasporto merci internazionale da e per la Colombia è cresciuto del 2,8% a giugno. Il corridoio Colombia-USA, che gestisce il maggior volume di merci dell’intera regione, ha registrato un calo, compensato dall’aumento dei volumi con Spagna, Paesi Bassi ed Ecuador. Il Messico è stato uno dei pochi mercati, insieme ad Ecuador e Perù, ad aver incrementato il proprio interscambio merci con gli Stati Uniti. A giugno, i flussi tra Stati Uniti e Messico sono cresciuti del 15% e quelli tra Messico e Stati Uniti del 20%.

sat/azn

Navigazione articoli