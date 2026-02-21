Attualità Cronaca Video

Palermo: muro crolla su auto parcheggiate, un ferito

Di

Feb 21, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Un muro è crollato in via Nairobi a Palermo. Diverse le auto parcheggiate lungo la strada che sono rimaste schiacciate dal cedimento del muro. Sul posto sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il muro crollato, di un altezza di circa 3 metri e lungo circa 20/30 metri, ha coinvolto una persona, un 55enne, che ha subito ferite agli arti inferiori. Al momento si esclude la presenza di altri feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

ia/sat/azn

Di

Articoli correlati

Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 21 febbraio

Feb 21, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

PNRR, il ministro Foti: “Entro metà maggio auspico l’arrivo della nona rata”

Feb 21, 2026
Attualità Cronaca

Reggio Calabria: maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, 7 arrestati

Feb 21, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Palermo: muro crolla su auto parcheggiate, un ferito

Feb 21, 2026
Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 21 febbraio

Feb 21, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

PNRR, il ministro Foti: “Entro metà maggio auspico l’arrivo della nona rata”

Feb 21, 2026
Attualità Cronaca

Reggio Calabria: maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, 7 arrestati

Feb 21, 2026