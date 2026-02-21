IN EVIDENZA

Giovannini “Dopo Pechino avevo in testa solo medaglia”

Di

Feb 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Da Pechino ero uscito con le ossa rotte e sono ripartito con una sola cosa in testa e oggi sono riuscito a ottenerla”. Lo ha detto Andrea Giovannini, bronzo olimpico nella mass start, celebrato a Casa Italia alla Triennale Milano. “Sono super orgoglioso di questo bronzo, quell’ultimo giro e il sorpasso su Stolz potevano valere qualcosa in più ma è un bronzo che vale oro per tutto il percorso che c’è dietro”. La sua è stata la 30esima medaglia italiana a questi Giochi: “Dimostra il lavoro enorme delle due Federazioni, è un’Olimpiade che resterà nella storia”. Giovannini è arrivato a Casa Italia accompagnato dalla moglie e dai due figli. “Devo fare un monumento a mia moglie e a tutte le persone che l’hanno aiutata coi miei figli in questi quattro anni per darmi la possibilità di inseguire il mio sogno. Con una pista in casa sarebbe più semplice, ci costerebbe meno tempo lontano da loro”.

glb/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ex Ilva, Calderone “Massimo impegno del Governo per accompagnare il rilancio”

Feb 21, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

PNRR, il ministro Foti: “Entro metà maggio auspico l’arrivo della nona rata”

Feb 21, 2026
Economia IN EVIDENZA

Il governatore Bankitalia, Panetta: “Crescita mondiale superiore alle attese, ma i rischi restano”

Feb 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Giovannini “Dopo Pechino avevo in testa solo medaglia”

Feb 21, 2026
TOP NEWS

L’Inter rialza la testa, Lecce sconfitto 2-0 al Via del Mare

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Giovannini bronzo nella mass start di Pattinaggio velocità uomini

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Trump aumenta i dazi globali al 15% “Da Corte Suprema decisione anti-Usa”

Feb 21, 2026