Economia Video

Europa, aumentano nuove imprese e fallimenti

Di

Ago 21, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Secondo trimestre del 2025 in chiaroscuro per il mondo delle imprese dell’Unione europea: sono infatti in crescita sia il numero di registrazioni, +4,6%, che le dichiarazioni di fallimento, +1,7%, rispetto ai tre mesi precedenti. E’ quanto emerge da un’indagine di Eurostat. Nel periodo preso in considerazione l’aumento di nuove imprese riguarda tutti i settori dell’economia, a eccezione dell’industria, dove non si è registrata alcuna variazione. La crescita maggiore nei trasporti, nell’informazione e comunicazione, e nei servizi finanziari. Andamenti contrastanti nelle dichiarazioni di fallimento. Tra aprile e giugno 2025, il numero è aumentato in 4 settori, mentre altri 4 hanno registrato un calo. A soffrire maggiormente il ramo dell’informazione e della comunicazione, assieme a quello dell’edilizia. La diminuzione maggiore di fallimenti è stata osservata nei servizi di alloggio e ristorazione e nel commercio.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Economia Video

UE e USA scoprono le carte sui dazi: 15% su farmaci, auto e chip

Ago 21, 2025
Sport Video

Mondiali di Canoa, Konietzko: “Bello essere tornati a Milano dopo 10 anni”

Ago 21, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: spaccia in casa con il figlio di 1 anno, arrestata 21enne siciliana

Ago 21, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

America Latina, in crescita il trasporto aereo di merci

Ago 21, 2025
Economia Video

Europa, aumentano nuove imprese e fallimenti

Ago 21, 2025
Economia Video

UE e USA scoprono le carte sui dazi: 15% su farmaci, auto e chip

Ago 21, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa: “La pace non è un’utopia spirituale, abbandonare l’idolatria del profitto”

Ago 21, 2025