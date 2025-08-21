Europa, aumentano nuove imprese e fallimenti





ROMA (ITALPRESS) – Secondo trimestre del 2025 in chiaroscuro per il mondo delle imprese dell’Unione europea: sono infatti in crescita sia il numero di registrazioni, +4,6%, che le dichiarazioni di fallimento, +1,7%, rispetto ai tre mesi precedenti. E’ quanto emerge da un’indagine di Eurostat. Nel periodo preso in considerazione l’aumento di nuove imprese riguarda tutti i settori dell’economia, a eccezione dell’industria, dove non si è registrata alcuna variazione. La crescita maggiore nei trasporti, nell’informazione e comunicazione, e nei servizi finanziari. Andamenti contrastanti nelle dichiarazioni di fallimento. Tra aprile e giugno 2025, il numero è aumentato in 4 settori, mentre altri 4 hanno registrato un calo. A soffrire maggiormente il ramo dell’informazione e della comunicazione, assieme a quello dell’edilizia. La diminuzione maggiore di fallimenti è stata osservata nei servizi di alloggio e ristorazione e nel commercio.

sat/azn