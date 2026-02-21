Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 21 febbraio

Feb 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Storica doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni
– Bronzo nella staffetta maschile: Italia ancora sul podio nello short track
– Mornati “Forti non per caso, successo sociale ma serve lo sport a scuola”
– Tortu si gode Giochi Invernali “Brignone mi ha emozionato”
– Lo sport italiano in campo per l’ambiente, siglato accordo Coni-Conai
