Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 21 febbraio

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Storica doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni
– Bronzo nella staffetta maschile: Italia ancora sul podio nello short track
– Mornati “Forti non per caso, successo sociale ma serve lo sport a scuola”
– Tortu si gode Giochi Invernali “Brignone mi ha emozionato”
– Lo sport italiano in campo per l’ambiente, siglato accordo Coni-Conai
gm/azn
