Allarme Uncem: senza fiscalità peculiare e differenziata per la montagna, non c’è montagna

UNCEM trasmette un ordine del giorno relativo alla richiesta a Governo, Parlamento, Regioni di una fiscalità differenziata per i territori montani, a beneficio di imprese, partite Iva ed esercenti. È necessaria una urgente azione politica su questo fronte, decisivo per i territori. Uncem chiede alla Politica di agire. Troppo tempo perso su questo fronte fa male alla montagna, ai territori, ai paesi, alle comunità.

Il documento

Inizia così: “In Italia, oltre 300 Comuni montani non hanno più un esercizio commerciale o un bar, e i pochi rimasti sono a rischio di chiusura, l’Ente, in accordo con Uncem, in relazione alla campagna ‘Compra in valle, la Montagna vivrà’, sottopone al Governo, al Parlamento ed anche alla Regione per quanto di competenza, la richiesta di attivare misure concrete ed urgenti per contrastare la desertificazione commerciale in montagna. Salvare e valorizzare i negozi sotto casa, il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è una necessità sociale, culturale, economica, politico-istituzionale”.

Info

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Via Palestro, 30 – 00185 Roma – tel. +39 06 87390022

e-mail: [email protected]