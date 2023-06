“Clima e ambiente: sfide per ospedali e servizi sanitari”, collaborazione Italia-Spagna

Si è concluso settimana scorsa il progetto Hope Exchange 2023 dal titolo “Clima e ambiente: sfide per ospedali e servizi sanitari” che ha visto il DAIRI protagonista del programma di scambio europeo. Sono state 4 settimane intense di incontri, visite e appuntamenti tra i 2 professionisti spagnoli e quelli dell’Ospedale di Alessandria e dell’ASL AL, per conoscere e approfondire le attività di ricerca e cura svolte in particolare sulle patologie amianto correlate.

Da sottolineare l’interessante confronto tra le realtà italiana e spagnola in ambito sanitario e di ricerca, gettando le basi per avviare collaborazioni future con l’Ospedale Universitario di Rio Hortega e la Direzione sanitaria di Castiglia-León, dove lavorano Paloma Burgos Diez e Tomás Ruiz Albi. La prima è docente dell’Università di Valladolid, il secondo è direttore del servizio di Pneumologia dell’Ospedale Universitario della stessa città.

Durante il mese di permanenza i due professionisti spagnoli si sono soffermati principalmente sui vari settori che compongono il DAIRI, oltre ai Laboratori di ricerca integrati con il DiSIT dell’Università del Piemonte Orientale e alle strutture di Alessandria di AO AL e ASL AL.

A Casale sono stati organizzati anche alcuni incontri con le realtà territoriali che si occupano di amianto, come l’Assessorato all’Ambiente del Comune, Arpa, Afeva e i ragazzi dell’Aula Amianto.