Nell’ambito dei festeggiamenti del Santo patrono San Pancrazio, il paese si ritroverà presso il salone dell’Oratorio Parrocchiale alle ore 21 di sabato 18 maggio per passare una serata piacevole e con lo spettacolo dal titolo “MUSICA INSIEME 2024”.

Il gruppo ‘Cantachiaro’, formatosi nel 1990 da un’idea di Fabiola Oltracqua, Ugo Chiappino e Angela Minetti, ogni anno propone spettacoli diversi e originali, passando attraverso diversi stili di musica e abbinando anche canzoni recitate e divertentissime per far trascorrere qualche ora in allegria e spensieratezza.

Il gruppo è composto da 2 voci maschili e 4 femminili: Marco Gelli e Ugo Chiappino, Angela Minetti, Fabiola Oltracqua, Daniela Minetti, Simona Minetti, un gruppo di amici che divertendosi riesce a divertire gli altri.

Lo spettacolo quest’anno spazierà attraverso vari brani di musica italiana di anni differenti, gospel e musica internazionale, e non mancherà qualcosa di divertente che farà sorridere tutti.