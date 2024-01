Spiega l’assessore alle Politiche abitative, Enrico Mazzoni: “Sono molto soddisfatto per questi due Bandi, rivolti alle famiglie in difficoltà economica nel sostenere il pagamento di affitti o rate del mutuo. Ringrazio il CISSACA che ha collaborato a realizzazione di questi progetti che potranno agevolare molti“.

La presentazione delle domande avverrà solo su appuntamento.

Nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio, sono partiti due Bandi per attribuire contributi e incentivi economici ai cittadini alessandrini, importanti misure previste dall’istituzione dell’ASLo – Agenzia Sociale per la Locazione. In particolare l’Agenzia promuove la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione a canone agevolato tramite la corresponsione di specifici contributi.

Il proprietario che si renderà disponibile ad affittare il proprio alloggio a canone ridotto, riceverà un contributo a fondo perduto, da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro, in relazione alla durata del contratto.

L’inquilino in difficoltà, in possesso dei requisiti previsti, in seguito alla sottoscrizione del contratto di affitto riceverà un contributo a fondo perduto di:

8 mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 6.400,00 euro

per beneficiari con ISEE inferiore a 6.400,00 euro 6 mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 10.600,00 euro

per beneficiari con ISEE inferiore a 10.600,00 euro 4 mensilità del canone per beneficiari con ISEE fino a 26.000 euro.

Altre soluzioni

Saranno concessi contributi finanziari a quei nuclei familiari che non possono pagare le mensilità e/o le spese condominiali in seguito alla perdita del reddito o alla forte riduzione di esso.

Le risorse stanziate saranno destinate anche all’erogazione a fondo perduto di contributi a favore dei cittadini che hanno un mutuo e sono in difficoltà economiche. Con queste modalità:

la rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che hanno istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze);

per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che hanno istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze); non sono più coperti da contratti assicurativi per i rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell’articolo 2 della L. n. 244/2007;

per i rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell’articolo 2 della L. n. 244/2007; al limite massimo di interruzione del pagamento delle rate del mutuo fondiario con agevolazioni per la “prima casa”, permangono le situazioni che incidono negativamente sulla situazione del nucleo anagrafico.

Info

Agenzia Sociale per la Locazione: piano terra del Palazzo comunale –

Sportello Casa: martedì dalle 9 alle 12 – tel: 0131- 515161 –

Sito del Comune di Alessandria al link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/casa-e-politiche-sociali/sportello-casa