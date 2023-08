Stefania Grandinetti (foto), titolare dell’agriturismo “Le Piagge” a Ponzone e presidente provinciale Terranostra Agriturismi di Campagna Amica, è stata confermata alla guida delle strutture regionali per i prossimi 5 anni.

Lo ha stabilito l’assemblea elettiva di Terranostra Piemonte, svoltasi nelle sede regionale Coldiretti alla presenza del presidente nazionale Terranostra, Diego Scaramuzza.

Le parole

“Sono onorata per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata e sono sicura che faremo un buon lavoro – ha dichiarato Grandinetti dopo l’elezione –lavoreremo per aumentare il numero di strutture, convinti che gli agriturismi siano un potente strumento per scoprire i tesori del nostro territorio, dalla tavola alla. Fondamentale sarà la formazione dei cuochi contadini, figure cresciute in questi anni e sempre più ambasciatori del territorio, in grado di raccontare la storia, le tradizioni e le origini”.

Al centro dei lavori dell’Assemblea il nuovo regolamento regionale che ha accolto le proposte di Coldiretti, soprattutto il servizio di asporto e consegna a domicilio. Una possibilità che consente di gustare anche fuori dall’agriturismo i prodotti locali e che dà valore all’eccellente tradizione culinaria piemontese.

L’offerta ricettiva è in continua crescita: nel 2022 in Piemonte si è registrato un +7% di strutture e posti letto rispetto al 2019, concentrate soprattutto sul territorio collinare nell’area sud est della Regione. Come anche sono cresciuti nel 2022 gli arrivi, 220.000, con quasi 500.000 pernottamenti (molti stranieri).