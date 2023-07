Alessandria, nuovo ospedale: dalla Regione 156 milioni € per gli extra-costi di materiali ed energia

Ci saranno 155,8 milioni € in più per garantire il progetto del nuovo ospedale di Alessandria.

Si tratta di risorse aggiuntive rispetto al finanziamento Inail di 300 milioni € nel caso di extra-costi di realizzazione dovuti ai rincari di energia e materie prime o, in alternativa, per garantire la quota di cofinanziamento pubblico su un eventuale Partenariato pubblico privato.

È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale attraverso la programmazione dei fondi ex-Articolo 20 che consentiranno di destinare quasi 730 milioni di euro a 19 interventi strategici di edilizia sanitaria sul territorio piemontese.

Le parole

Così si è espresso l’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi: “Come già fatto a Novara, mettiamo in sicurezza i progetti dei nuovi ospedali rispetto agli extra-costi dovuti a rincari di materie prime ed energia, integrando così le risorse già previste, in particolare quelle Inail, con cui è in corso un dialogo costante per aggiornare il valore della realizzazione dei nuovi presidi, alla luce dell’incremento che tutte le opere pubbliche stanno subendo. Il nuovo ospedale di Alessandria è uno dei progetti di edilizia sanitaria strategici per il Piemonte e, attraverso queste risorse dell’ex art.20, abbiamo fatto in modo di garantirne la realizzazione prevedendo in modo prudenziale le risorse aggiuntive che i rincari potrebbero rendere necessarie”.