Agricoltura piemontese: 26 milioni all’anno disponibili con la Regione. Fino al 2025

Grazie al cofinanziamento del Piano strategico Pac con fondi regionali, statali ed europei, ammonta a 26 milioni di euro annuali la cifra di cui disporrà l’agricoltura piemontese. Lo ha annunciato l’assessore Marco Protopapa nell’illustrare il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per le materie di competenza.

Nel sottolineare come il comparto stia patendo il cambiamento climatico e l’aumento dei prezzi dovuti anche alla guerra in Ucraina, Protopapa ha spiegato che è sempre più viva l’attenzione per un’agricoltura sostenibile e utile allo sviluppo dei territori rurali, dove attualmente sono attive circa 52.000 aziende.

Proseguono poi le attività di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità attraverso il sostegno ai Consorzi di tutela ed alle associazioni di produttori per la promozione del cibo e vino made in Piemonte. A difesa delle colture si intensificano poi le attività di ricerca del Settore fitosanitario della Regione nella lotta agli organismi nocivi che colpiscono diversi comparti produttivi.