“Sguardi su Alessandria attraverso i Fondi della Fototeca Civica”, mostra alle Sale d’Arte dal 6 aprile

Giovedì 6 aprile sarà inaugurata, alle ore 17:30, alle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13, la mostra “Sguardi su Alessandria attraverso i Fondi della Fototeca Civica”, organizzata dalla Città di Alessandria e dall’Azienda Costruire Insieme.

La mostra sarà aperta dal 6 aprile al 28 maggio, dalle 15 alle 19 di giovedì, sabato e domenica.

Le immagini della Fototeca Civica illustrano Alessandria con fotografie originali che, realizzate e stampate dal 1880 al 1940, raccontano i cambiamenti strutturali della città, alcuni dei quali ancora visibili, mentre altri sono stati superati da interventi realizzati nel corso degli anni.

L’esposizione, curata da Laura Polastri, direttore della Biblioteca Civica ‘F. Calvo’, in collaborazione con l’Ufficio del Comune Eventi, Manifestazioni e Fototeca (Cristiana Coppi, Sandro Zapparrata, Giorgio Guerci, Paolo Cellerino) è l’occasione per presentare ad un vasto pubblico la Fototeca Civica, che è stata istituita dalla Città di Alessandria nel 2001, per il recupero e la valorizzazione delle collezioni fotografiche di proprietà dell’Amministrazione, di enti e privati, con l’obiettivo di far crescere la cultura fotografica e arricchire il patrimonio d’immagini riguardanti eventi storici e di Alessandria in particolare.

Info

[email protected] – [email protected]

www.comune.alessandria.it – www.asmcostruireinsieme.it