Calcio femminile: l’Alessandria travolge la Novese 15-0 e accede ai quarti di Coppa Piemonte

Nonostante il match di andata non giocato (vittoria a tavolino 3-0), il risultato finale del ritorno, 15-0, non è mai stato messo in dubbio. Le grigie hanno ottenuto l’accesso ai quarti senza troppe difficoltà in una partita a senso unico.

LE RETI

Primo tempo : 9′ Pironti, 10’ Biasotti, 14′ Luison, 15′ e 18′ Biasotti, 21′ Garavelli’, 29’, 33’ Gallo, 36′ Bagnasco, 39’, 44’ Gallo.

Secondo tempo : 13′ De Lio, 18′ Ravera 18’, 27′ e 30′ De Vito.

Una vittoria ampia e senza storia che consegna all’Acf Alessandria il pass ai quarti di finale di Coppa Piemonte. In attesa di conoscere il nome dell’avversaria, le vice-campionesse piemontesi si godono il primato in campionato ed il passaggio del turno in coppa.