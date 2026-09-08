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CIA: lo stop della UE alla carne importata dal Brasile è una decisione che fa da apripista

DiRaimondo Bovone

Set 8, 2026 , , , ,
Carne importata

La Commissione Ue ha deciso di sospendere l’import dal Brasile di bovini, equini, pollame, uova, miele e prodotti dell’acquacoltura, dopo aver riscontrato garanzie insufficienti sul rispetto degli standard comunitari, in particolare per quanto riguarda l’impiego di antimicrobici e ormoni della crescita negli allevamenti, pratiche non consentite agli agricoltori europei.
Questo il commento di Cristiano Fini, presidente nazionale CIA: «È una decisione importante che va nella direzione che Cia sostiene da tempo. L’Europa deve garantire parità di regole e condizioni per tutti: solo così gli accordi commerciali possono essere strumenti di crescita e non di crisi per le nostre aziende».

Per CIA, reciprocità significa pretendere dagli operatori dei Paesi terzi gli stessi standard di produzione, sicurezza alimentare e ambientale, tutela dei lavoratori e benessere animale richiesti alle aziende europee. Non è accettabile che agli agricoltori dell’UE vengano imposti obblighi sempre più rigorosi, mentre sul mercato comunitario entrano prodotti ottenuti con regole diverse.
Spiega ancora Fini: «Quanto accaduto col Brasile può fare da apripista. Gli agricoltori europei non chiedono protezionismo, ma parità di condizioni: la reciprocità deve essere il criterio guida in tutti i futuri accordi commerciali. Solo così l’Europa potrà affrontare la sfida della competitività globale senza sacrificare la propria agricoltura, tutelando al tempo stesso consumatori e imprese».
Così la presidente CIA Alessandria-Asti Daniela Ferrando, apicoltrice: «Il miele è un prodotto naturale che non subisce alcuna trasformazione. CIA insiste da tempo sulla necessità di avere gli standard di sicurezza, a tutela del lavoro degli agricoltori e della salute dei consumatori. Gli accordi di reciprocità devono essere la regola a cui tendere sin da ora, per vivere nel mercato sempre più globale».

Daniela Ferrando e Cristiano Fini

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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