Da Imola agli Usa con Zefhir, l’elicottero leggero che diventa drone

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – Tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco, c’è anche Curti Costruzioni Meccaniche. All’Italpress Filippo Curti, Board Member di Curti Costruzioni Meccaniche, e Andrea Ceci, Business Unit Director di Zefhir Advanced Air Solutions parlano di Zefhir, l’elicottero leggero biposto sviluppato dall’azienda, accanto al progetto di una versione unmanned, a pilotaggio remoto, che apre la strada a impieghi nei quali il velivolo può operare come un drone, senza la presenza di un pilota a bordo.
xo9/fsc/gtr
(intervista di Stefano Vaccara)
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(intervista di Stefano Vaccara)