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Sassari: 4 arresti per l’omicidio di un soccorritore del 118

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Set 8, 2026
SASSARI (ITALPRESS) – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di un soccorritore del 118, ucciso a Buddusò (Sassari) nella notte del 7 agosto 2025. I militari hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura, nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, 2 degli indagati sarebbero i presunti mandanti del delitto, maturato a seguito di dissidi personali, di natura sentimentale e professionale, mentre gli altri 2 sarebbero gli esecutori materiali. Per l’omicidio sarebbe stato pattuito un compenso di circa 15.000 euro.col5/mca2
(Fonte video: Carabinieri Sassari)

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