Voucher Scuola: la Regione Piemonte finanzia il 100% delle domande di Voucher B 

Saranno tutte finanziate le 76.534 domande per libri, materiale didattico e trasporti ritenute idonee a seguito di istruttoria, 28.500 voucher in più dello scorso anno. Stanziati 20,5 milioni di euro, di cui 5 milioni circa per il Voucher A.

Per la prima volta la Regione Piemonte finanzierà il 100% delle domande pervenute e ritenute idonee, a seguito di istruttoria, per il Voucher B, destinato all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione. Una promessa mantenuta, un risultato reso possibile grazie all’adozione dei nuovi criteri. Complessivamente, la Regione Piemonte mette in campo 20.490.540 euro per i Voucher Scuola: 15.507.325 euro sono destinati al Voucher B, mentre 4.983.215 euro finanzieranno il Voucher A, dedicato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica.

L’assessore Daniela Cameroni

LE PAROLE – Così l’assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Daniela Cameroni: «Avevamo preso un impegno con le famiglie piemontesi e lo abbiamo mantenuto: più di 76.000 famiglie potranno contare sul sostegno della Regione per le spese scolastiche dei propri figli, con oltre 28.000 beneficiari in più rispetto allo scorso anno. Superiamo quel meccanismo che negli anni passati lasciava migliaia di famiglie con una domanda ammessa, ma senza le risorse per finanziarla. Avevamo scelto una direzione precisa: utilizzare le risorse disponibili per allargare il più possibile la platea e fare arrivare il sostegno a più famiglie. Oggi quel principio è realtà»

LE GRADUATORIE – Consultabili a partire da martedì 25 agosto sul sito della Regione Piemonte, nella pagina dedicata al Voucher Scuola per l’anno scolastico 2026/2027: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2026-2027.