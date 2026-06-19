Dalla Regione Piemonte 18 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato lunedì scorso, 15 giugno, la nuova misura “Voucher digitalizzazione PMI 2026”, con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. L’intervento sostiene i progetti di digitalizzazione delle micro e piccole imprese piemontesi e dei professionisti, favorendo l’adozione di tecnologie innovative, l’acquisto di beni e servizi digitali, attività di consulenza specializzata e percorsi di formazione. Tale misura si inserisce nella strategia regionale per rafforzare la competitività del sistema produttivo piemontese, accompagnando le imprese nei processi di innovazione e trasformazione digitale.

Il bando sarà rivolto alle PMI iscritte al Registro Imprese delle Camere di commercio e ai professionisti. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributi a fondo perduto, tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili, in funzione della dimensione aziendale e delle caratteristiche dei progetti presentati. L’apertura del bando è prevista ad ottobre.

LE PAROLE – Così dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano, promotore dell’iniziativa: “Con questa nuova misura rafforziamo un percorso già avviato e mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare la crescita delle aziende, migliorare la produttività e favorire l’adozione di tecnologie sempre più avanzate, perché la digitalizzazione è uno dei principali fattori di competitività e e consentirà a migliaia di imprese di programmare investimenti strategici. La collaborazione con Unioncamere Piemonte rappresenta un valore aggiunto per questa iniziativa, grazie al cofinanziamento di 1,2 milioni di euro garantito dal sistema camerale”.