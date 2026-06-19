Piemonte: raccolte 3.986 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso nel 2025, superato l’obiettivo

EcoTyre ha effettuato in Piemonte 2.208 ritiri presso gommisti e officine meccaniche, raccogliendo 3.985,805 ton di pneumatici fuori uso nel 2025, il 18% in più rispetto all’anno precedente. La regione fa parte dell’area geografica Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria, nella quale EcoTyre ha complessivamente superato dello 0,6% il target di gestione fissato dalla normativa. A questo si aggiungono 17 ritiri effettuati presso autodemolitori convenzionati ACI per un totale di 134.400 kg di PFU recuperati. Nell’ambito del progetto PFU Zero, dedicato agli interventi su PFU abbandonati in ambiente, EcoTyre ha effettuato 1 intervento nel 2025, portando a 30 il totale degli interventi regionali dall’avvio del progetto.

IL PROGETTO ‘DA GOMMA A GOMMA’ – EcoTyre è la prima realtà ad essersi posta l’obiettivo ambizioso di completare il ciclo della circolarità della gomma, ossia di rendere possibile l’impiego di gomma direttamente derivante da PFU per la produzione di pneumatici ed altri prodotti in gomma come tubi, guarnizioni, bitumi ed altri oggetti. Il progetto innovativo ha portato alla possibilità, per l’industria, di utilizzare Tecnogreen®, la gomma ‘verde’ ottenuta devulcanizzando il granulato di PFU.

Rapporto Annuale 2026 sul sito di EcoTyre a questo link: www.ecotyre.it/comunicazione/pubblicazioni