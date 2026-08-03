Lavoro, a giugno occupazione stabile





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro italiano resta stabile a giugno, ma emergono segnali di rallentamento sul fronte della disoccupazione. Secondo i dati diffusi dall’Istat, gli occupati sono 24 milioni e 310mila, un dato invariato rispetto al mese precedente, con un tasso di occupazione fermo al 62,9%. La stabilità del dato complessivo nasconde però andamenti diversi tra le categorie. Aumentano gli occupati tra gli uomini, i lavoratori con contratti a termine, i giovani tra i 25 e i 34 anni e gli over 50. Diminuiscono invece le donne occupate, i dipendenti con contratto stabile, gli autonomi e le fasce d’età più giovani, tra i 15 e i 24 anni, oltre ai lavoratori tra i 35 e i 49 anni. A giugno cresce il numero delle persone in cerca di lavoro, con un aumento che coinvolge uomini, donne e tutte le fasce d’età. Particolarmente difficile la situazione dei giovani, per i quali il mercato del lavoro continua a rappresentare un ostacolo maggiore rispetto alle altre generazioni. Parallelamente diminuisce il numero degli inattivi, cioè di coloro che non hanno un lavoro e non lo stanno cercando. Nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, il quadro resta comunque positivo: gli occupati sono aumentati di 131mila unità, grazie soprattutto alla crescita dei lavoratori dipendenti.

/gtr