In crescita il trasporto di merci su strada nell’Ue





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il trasporto di merci su strada nell’Unione europea ha raggiunto 1.886 miliardi di tonnellate-chilometro, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. In crescita anche il peso complessivo delle merci trasportate, che ha raggiunto i 13,3 miliardi di tonnellate. Lo rende noto Eurostat. La Polonia ha registrato il volume più elevato, con 381 miliardi di tonnellate- chilometro, pari al 20,2% del totale dell’Ue. Seguono la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia con 161,7 miliardi, pari all’8,6% del totale. Insieme, questi cinque Paesi hanno rappresentato il 67,1% del trasporto merci su strada europeo. Il 62,2% delle merci è stato trasportato all’interno dei confini nazionali, mentre il traffico internazionale ha rappresentato il 24,4%. Il cross-trade, ossia il trasporto tra due Paesi effettuato da un veicolo immatricolato in un terzo Stato, ha inciso per il 10,7%, mentre il cabotaggio si è fermato al 2,7. Il principale flusso di merci su strada tra due Paesi dell’Ue ha interessato Germania e Paesi Bassi, con 86,9 milioni di tonnellate. Seguono gli scambi tra Germania e Polonia, e quelli tra Belgio e Francia. La Germania figura come Paese di origine o destinazione in sei dei dieci maggiori flussi europei.

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