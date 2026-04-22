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La premier Meloni: “Un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”

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Apr 22, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine”. Così in serata su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto al conduttore tv russo, Vladimir Solovyov, che l’aveva definita “Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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