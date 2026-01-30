Economia IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: il collegio dei Revisori dei Conti promuove il bilancio 2026-2028

DiRaimondo Bovone

Gen 30, 2026 , , , , , ,
L'ingresso del grattacielo della Regione Piemonte

Il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere positivo sulla manovra finanziaria della Regione Piemonte per il triennio 2026–2028. Il bilancio, nella sua versione aggiornata, è stato ritenuto congruo, coerente e attendibile, rispettoso degli equilibri economico-finanziari previsti dalla normativa e costruito sulla base di criteri di legalità e trasparenza.
Nel dettaglio, il Collegio, insediatosi il 1° gennaio scorso, ha analizzato i documenti di bilancio aggiornati e ha attestato che la manovra recepisce le osservazioni tecniche precedenti, integrando correttamente le risorse provenienti da Stato, Unione Europea e PNRR, e adeguando il quadro contabile agli aggiornamenti normativi.

LE VOCI – Così il presidente Alberto Cirio: “Il parere positivo del Collegio dei Revisoric onferma che la manovra 2026–2028 è stata costruita su basi solide, nel rispetto dei criteri di legalità, equilibrio e trasparenza, come sempre è stato fatto in questi anni, come peraltro emerge anche dal giudizio della Corte dei Conti, che ha sempre parificato i nostri bilanci da quando siamo al governo del Piemonte”.
Così l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano: “Spero si chiuda qui il tempo delle polemiche strumentali. Disponiamo di un bilancio che ha superato il vaglio tecnico più autorevole previsto dall’ordinamento. Ora si apre il confronto tra visioni, proposte e priorità”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: nuvole e freddo

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA

Cina: la crescita 2021-2025 guidata da innovazione e sostenibilità

Gen 30, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 30 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 29, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: il collegio dei Revisori dei Conti promuove il bilancio 2026-2028

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: nuvole e freddo

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europa League: la Roma in 10 pareggia 1-1 ad Atene e passa agli ottavi di finale

Gen 30, 2026
Calcio Sport

Europa League: Bologna ai play-off, non basta il 3-0 esterno al Maccabi

Gen 30, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x