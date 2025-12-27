Sicurezza del territorio: 785.000 euro dalla Regione per la provincia di Alessandria

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento, sono stati assegnati a 12 Comuni della provincia di Alessandria 785.000 euro per la realizzazione di 15 interventi riguardanti la viabilità comunale, opere di difesa idraulica, il consolidamento di argini e la gestione delle criticità lungo i corsi d’acqua.

Lo stanziamento fa parte di un elenco di 85 interventi da effettuare in tutto il Piemonte e finanziati con oltre 5,5 milioni di euro grazie all’utilizzo della legge regionale n.38/78.

I LAVORI – Ecco le cifre e la descrizione degli interventi: ACQUI TERME – ripristino delle condizioni di sicurezza in varie aree del territorio comunale (20.949 euro) – ALLUVIONI PIOVERA – messa in sicurezza della circolazione stradale (70.000 euro) – BELFORTE MONFERRATO – messa in sicurezza di un tratto di via Pastori (39.000 euro) – CASSINE – ripristino del locale tecnico della piscina comunale allagata e della viabilità sulle strade comunali, sgombero del materiale legnoso e litoide depositato nell’alveo dei rii Valdanzano e Valgrana (12.319 euro) – OLIVOLA – messa in sicurezza di piazza Europa e del muro di sostegno adiacente (35.000 euro) – OTTIGLIO – ripristino della sede stradale in via Forno 26 e messa in sicurezza di strutture adiacenti (85.000 euro) – OVADA – messa in sicurezza di via San Bernardo (74.000 euro) – PONTI – ripristino e completamento opere di difesa spondale sul fiume Bormida in corrispondenza di via Carlo Alberto (68.000 euro) – SPIGNO – messa in sicurezza di strade comunali in località Scaiole, Bergagiolo, Squaneto, Val San Ry, Gallareto, Prato Ronchi e Fornarini (42.487 euro), ripristino della rete acquedottistica in località Prato Ronchi (16.000 euro), ripristino del deflusso e asportazione del materiale arboreo e arbustivo nelle sponde del torrente Valla (140.000 euro), riordino idraulico del torrente Valla e ripristino di una strada località Prato Ronchi (80.000 euro) – STREVI – pulizia degli attraversamenti stradali, dei fossi otturati dal fango del rio Crosio (97.600 euro).

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio: «Nel 2025 la Regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunità locali. Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i Comuni».

Sulla stessa linea l’assessore alla Difesa del suolo, Opere pubbliche e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea: «Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo ultimo provvedimento andiamo a soddisfare quasi tutte le richieste pervenute».