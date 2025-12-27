Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Sicurezza del territorio: 785.000 euro dalla Regione per la provincia di Alessandria

Raimondo Bovone

Dic 27, 2025

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento, sono stati assegnati a 12 Comuni della provincia di Alessandria 785.000 euro per la realizzazione di 15 interventi riguardanti la viabilità comunale, opere di difesa idraulica, il consolidamento di argini e la gestione delle criticità lungo i corsi d’acqua.
Lo stanziamento fa parte di un elenco di 85 interventi da effettuare in tutto il Piemonte e finanziati con oltre 5,5 milioni di euro grazie all’utilizzo della legge regionale n.38/78.

I LAVORI – Ecco le cifre e la descrizione degli interventi: ACQUI TERME – ripristino delle condizioni di sicurezza in varie aree del territorio comunale (20.949 euro) – ALLUVIONI PIOVERA – messa in sicurezza della circolazione stradale (70.000 euro) – BELFORTE MONFERRATO – messa in sicurezza di un tratto di via Pastori (39.000 euro) – CASSINE – ripristino del locale tecnico della piscina comunale allagata e della viabilità sulle strade comunali, sgombero del materiale legnoso e litoide depositato nell’alveo dei rii Valdanzano e Valgrana (12.319 euro) – OLIVOLA – messa in sicurezza di piazza Europa e del muro di sostegno adiacente (35.000 euro) – OTTIGLIO – ripristino della sede stradale in via Forno 26 e messa in sicurezza di strutture adiacenti (85.000 euro) – OVADA – messa in sicurezza di via San Bernardo (74.000 euro) – PONTI – ripristino e completamento opere di difesa spondale sul fiume Bormida in corrispondenza di via Carlo Alberto (68.000 euro) – SPIGNO – messa in sicurezza di strade comunali in località Scaiole, Bergagiolo, Squaneto, Val San Ry, Gallareto, Prato Ronchi e Fornarini (42.487 euro), ripristino della rete acquedottistica in località Prato Ronchi (16.000 euro), ripristino del deflusso e asportazione del materiale arboreo e arbustivo nelle sponde del torrente Valla (140.000 euro), riordino idraulico del torrente Valla e ripristino di una strada località Prato Ronchi (80.000 euro) – STREVI – pulizia degli attraversamenti stradali, dei fossi otturati dal fango del rio Crosio (97.600 euro).

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio: «Nel 2025 la Regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunità locali. Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i Comuni».
Sulla stessa linea l’assessore alla Difesa del suolo, Opere pubbliche e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea: «Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo ultimo provvedimento andiamo a soddisfare quasi tutte le richieste pervenute».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

