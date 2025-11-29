A4Zampe Attualità IN EVIDENZA

Recupero fauna selvatica, dalla Regione 150.000 euro a sostegno dei 3 CRAS

DiRaimondo Bovone

Nov 29, 2025 , , , , ,

Cresce il sostegno della Regione Piemonte ai CRAS, i Centri per il recupero, la cura e la riabilitazione degli animali selvatici. Per i 3 centri, (Lipu di Asti, Odv di BernezzoCentro Cicogne e Anatidi di Racconigi), l’assessore a Caccia, Pesca e Parchi, Paolo Bongioanni, ha stanziato la somma di 150.000 euro, a copertura delle spese sostenute nel 2024 e 2025 dai medesimi CRAS.

La somma destinata ad ogni CRAS è ripartita così: 30% per il funzionamento, 70% per le azioni di recupero e cura (materiali, farmaci, personale sanitario). Nel 2024 Racconigi ha recuperato, curato e liberato 469 uccelli e 27 mammiferi; quello di Asti 653 uccelli e 187 mammiferi; quello di Bernezzo 745 uccelli e 299 mammiferi, per un totale di 1.867 uccelli 513 mammiferi.

LE PAROLE – Così l’assessore Bongioanni: «Il contributo regionale è quasi triplicato. La somma stanziata in precedenza era di 58.000 euro e ora l’ho portata a 150.000. Con queste risorse integriamo per € 41.970,00 la copertura delle spese del 2024, portandolo a 100.000 euro. E con altri 108.000 garantiamo la copertura delle spese CRAS nel 2025. Il loro lavoro contribuisce alla salvaguardia dell’equilibrio e della biodiversità della nostra fauna, in sinergia con l’opera della Regione nell’ambito delle proprie competenze».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – L’Europa si ritrova in Ucraina?

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

JTI rafforza il suo legame con l’Italia

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

JTI Italia, Valle “Dialogo costante con consumatori e istituzioni”

Nov 29, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

A4Zampe Attualità IN EVIDENZA

Recupero fauna selvatica, dalla Regione 150.000 euro a sostegno dei 3 CRAS

Nov 29, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Realpolitik – L’Europa si ritrova in Ucraina?

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

JTI rafforza il suo legame con l’Italia

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

JTI Italia, Valle “Dialogo costante con consumatori e istituzioni”

Nov 29, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x