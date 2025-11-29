Recupero fauna selvatica, dalla Regione 150.000 euro a sostegno dei 3 CRAS

Cresce il sostegno della Regione Piemonte ai CRAS, i Centri per il recupero, la cura e la riabilitazione degli animali selvatici. Per i 3 centri, (Lipu di Asti, Odv di Bernezzo, Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi), l’assessore a Caccia, Pesca e Parchi, Paolo Bongioanni, ha stanziato la somma di 150.000 euro, a copertura delle spese sostenute nel 2024 e 2025 dai medesimi CRAS.

La somma destinata ad ogni CRAS è ripartita così: 30% per il funzionamento, 70% per le azioni di recupero e cura (materiali, farmaci, personale sanitario). Nel 2024 Racconigi ha recuperato, curato e liberato 469 uccelli e 27 mammiferi; quello di Asti 653 uccelli e 187 mammiferi; quello di Bernezzo 745 uccelli e 299 mammiferi, per un totale di 1.867 uccelli e 513 mammiferi.

LE PAROLE – Così l’assessore Bongioanni: «Il contributo regionale è quasi triplicato. La somma stanziata in precedenza era di 58.000 euro e ora l’ho portata a 150.000. Con queste risorse integriamo per € 41.970,00 la copertura delle spese del 2024, portandolo a 100.000 euro. E con altri 108.000 garantiamo la copertura delle spese CRAS nel 2025. Il loro lavoro contribuisce alla salvaguardia dell’equilibrio e della biodiversità della nostra fauna, in sinergia con l’opera della Regione nell’ambito delle proprie competenze».