Regione Piemonte: il fondo di garanzia per le imprese sale di 25 milioni di euro

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, ha approvato la delibera che incrementa di 25 milioni di euro la dotazione finanziaria della “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia per le PMI”, portando il valore complessivo dello strumento a 85 milioni €.

L’incremento prevede 22,5 milioni destinati al rilascio di garanzie dirette sui finanziamenti alle imprese e 2,5 milioni per la riassicurazione delle garanzie fornite alle imprese piemontesi.

La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti 2026 della Missione 14 – Programma 05 del bilancio di previsione regionale 2025-2027, con la partecipazione di risorse europee (40%), statali (42%) e regionali (18%). L’obiettivo è rafforzare la capacità delle piccole e medie imprese piemontesi di accedere al credito attraverso garanzie dirette e riassicurazioni su finanziamenti bancari.

L’assessore regionale Andrea Tronzano

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio e l’assessore Andrea Tronzano: “Con questo stanziamento la Regione Piemonte conferma la propria vicinanza al sistema produttivo. Il Fondo di Garanzia è uno strumento che funziona, come dimostra l’utilizzo superiore all’80% delle risorse disponibili. Per questo lo abbiamo potenziato, garantendo alle imprese piemontesi nuove opportunità di accesso al credito e di crescita. In un momento in cui la liquidità è un fattore decisivo per competere, vogliamo che nessuna impresa sana debba rinunciare a investire per mancanza di garanzie finanziarie”.