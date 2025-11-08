IN EVIDENZA Politica Video

Contratto scuola, il ministro Valditara: “La CGIL fa opposizione, è difficile essere costruttivi”

Nov 8, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Sul contratto per gli insegnanti “è la Cigl che non ha sottoscritto, tutti gli altri sindacati lo hanno fatto. Dialogo? Noi siamo sempre aperti al dialogo, ma la Cgil non vuole farlo: la butta in politica, fa opposizione al Governo e così diventa difficile essere costruttivi e trovare soluzioni insieme”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine della Conferenza nazionale sulle dipendenze all’Auditorium della Tecnica di Roma, parlando del rinnovo del contratto scuola. “Voglio sottolineare un aspetto decisivo: gli stipendi dei docenti sono rimasti bloccati per 10 anni, prima che arrivassimo noi per 3 anni ci sono state inutili discussioni. Poi, in 3 anni, abbiamo firmato 2 contratti e ci sono tutte le condizioni per firmarne un terzo. Nessun governo nella storia della Repubblica ha firmato 3 contratti sulla scuola in una legislatura, con aumenti medi che saranno, firmando il 3°, di 416 euro al mese. Oltre a diversi bonus e con l’assicurazione sanitaria che cuba dai 2.000 ai 3.000 euro di rimborsi possibili all’anno e che partirà da gennaio. Si può fare sempre di più, ma quello che è stato fatto è importante”.
mec/trl/mca3

