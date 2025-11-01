Costume & Società Economia Eventi

Regione Piemonte: 700.000 euro per le fiere agroalimentari di prodotti locali

Nov 1, 2025

La Regione Piemonte, per la prima volta attraverso l’assessorato al Commercio, finanzia il sistema fieristico regionale con contributi per 700.000 euro dedicati alle fiere che promuovono e valorizzano i prodotti agroalimentari tipici del Piemonte. Il contributo previsto va da 1.700 euro per le manifestazioni locali, a 4.900 per quelle regionali, fino a 5.900 per quelle nazionali. Possono beneficiare del contributo le fiere che si sono svolte fino al 31 dicembre 2025 comprese nel Calendario fieristico regionale.

La misura è stata voluta dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che spiega: «Le fiere in Piemonte sono una delle espressioni più straordinarie del legame fra un territorio e le sue eccellenze agroalimentari. Oggi il Piemonte vanta 76 prodotti a denominazione di origine e 445 Prodotti Agroalimentari Tipici: molti contano su una fiera dedicata, e quasi tutti sono presenti in manifestazioni miste. Con questa misura la Regione sostiene il sistema fieristico piemontese e rafforza il nuovo corso di attenzione verso la nostra produzione agroalimentare, andando in aiuto di un anello strategico della promozione e commercializzazione com’è quello delle fiere tipiche».

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Costume & Società Economia Eventi

