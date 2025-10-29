Riso italiano in sofferenza, l’importazione selvaggia dimezza i prezzi nei campi

Le importazioni selvagge di riso straniero fanno crollare i prezzi di quello italiano, con i produttori nazionali che si vedono pagare quasi la metà rispetto a pochi mesi fa, con cifre precipitate al di sotto dei costi di produzione. Una filiera in sofferenza, come denuncia Coldiretti Alessandria, con le quotazioni quasi dimezzate, da 1-1,10 euro al kg a 60-70 centesimi, nell’attuale campagna, nonostante una produzione di poco sopra i livelli dello scorso anno.

A pesare sono gli arrivi di riso straniero, aumentati del 10% nei primi 7 mesi del 2025, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat, per un totale di 208.000 tonnellate. Una situazione aggravata dal fatto che il 60% di tutto il riso importato in Italia gode di tariffe agevolate, con il 50% che arriva confezionato.

Dal 2009, grazie all’iniziativa Eba, le importazioni dai Paesi meno sviluppati sono passate da 9.000 a 50.000 tonnellate. La stessa dinamica minaccia di ripetersi per un possibile accordo UE-India.

Se applicato nelle modalità proposte, il meccanismo di difesa del prodotto nazionale si attiverebbe solo al superamento di 600.000 tonnellate di riso base lavorato, inaccettabile e inutile a difendere la filiera. Problema che esiste anche nell’accordo tra UE e Mercosur. Dai paesi del Sudamerica ne sono già arrivati 5.000 tonnellate, con il 2025 che si avvia a far segnare il record. Di fatto si aprono le porte ad un mercato che ha la capacità di esportare 2.4 milioni di tonnellate.

Secondo Coldiretti l’Italia detiene il primato europeo nella produzione di riso, con circa 1,4 milioni di ton all’anno. La coltivazione si concentra soprattutto al Nord: in Piemonte si concentra la maggior parte della produzione di riso, con 800.000 tonnellate da 1.900 aziende su 117.000 ettari.

A livello provinciale il riso Made in Alessandria conta circa 7.800 ettari, per totale di 531.383 quintali, concentrati nella zona del Casalese.

A distinguere il riso italiano è la varietà: più di 200 tipologie come Carnaroli, Arborio, Roma o Vialone Nano, simboli del Made in Italy agroalimentare.