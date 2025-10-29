Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Azienda Zero, pubblicata la graduatoria degli infermieri: 1.121 pronti per l’assunzione

DiRaimondo Bovone

Ott 29, 2025 , , , , ,

L’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, dopo la pubblicazione da parte di Azienda Zero della graduatoria del concorso per infermieri, con 1.121 professionisti pronti ad essere assunti nei prossimi mesi, in base ai fabbisogni delle Aziende sanitarie locali, ha spiegato: «La Regione Piemonte continua ad investire nel personale sanitario. Dall’inizio dei governi Cirio, il numero di dipendenti della sanità regionale è passato da 55.000 a 59.000. Oggi il Piemonte assume in Sanità. Tutti gli idonei verranno inseriti nel sistema sanitario, perché solo rafforzando le nostre equipe possiamo garantire servizi di qualità e sicurezza ai cittadini. La carenza di personale è un problema nazionale, ma il Piemonte dimostra che con una gestione centralizzata e pianificata si possono ottenere risultati concreti. Il piano-assunzioni risponde ai reali fabbisogni, a partire dagli infermieri necessari nelle nostre strutture».

Il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli, spiega: «Questa realtà è nata per rendere più efficienti e trasparenti i processi del sistema sanitario. Il concorso per infermieri ne è la prova: tempi certi, procedure chiare e una graduatoria ampia da cui le ASR potranno attingere con continuità».

