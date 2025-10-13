Attualità Alessandrina Economia Utilità

Poste Italiane: rinnovato l’ufficio di Villanova Monferrato con gli interventi Polis

DiRaimondo Bovone

Ott 13, 2025

L’Ufficio Postale di Villanova Monferrato ha riaperto al pubblico in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede di Via Pietro Bosso 19, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio.
L’ufficio postale di Villanova Monferrato è aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione led a basso impatto energetico, realizzazione di nuove postazioni relazionali ribassate con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.
Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili da oggi anche i servizi INPS (cedolino della pensione, certificazione unica, modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

