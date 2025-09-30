Attualità Alessandrina Economia Utilità

Poste Italiane: rinnovato l'ufficio di Cavatore dopo gli interventi 'Polis'

L’Ufficio Postale di Cavatore ha riaperto al pubblico in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede di Via Roma 6, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio.
L’ufficio postale di Cavatore è aperto martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

Tra gli interventi effettuati, la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione led a basso impatto energetico, realizzazione di nuove postazioni relazionali ribassate con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili da oggi anche i servizi INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile.
Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea di fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.870 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.

