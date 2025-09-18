Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 19 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

L'attore inglese Jeremy Irons, 77 anni oggi, fu il moschettiere Aramis nel film "La maschera di ferro" (1998)

Frase del giorno 

L’istinto è il difetto più bello del mondo perché non conosce la paura. (Dal web)

Santi del giorno

San Gennaro (Vescovo e Martire, protettore dei donatori di sangue e degli orafi), Sant’Arnolfo di Gap (Vescovo).

Accadde oggi

  • 1982 ecco gli ’Emoticon’. L’ingegnere Usa Scott Fahlman mandò il messaggio :-), cioè “due punti-trattino-parentesi tonda chiusa”, da leggere ribaltato su un lato. Una ‘faccina che ride’, per sottolineare il tono ironico di ciò che diceva. Nacque così l’emoticon, riproduzione delle mimiche facciali umane. L’invenzione divenne universale e cambiò le nostre abitudini comunicative. Si arrivò alla creazione dei ‘pittogrammi’ (‘faccine gialle’), pronti all’uso, per risparmiare i caratteri da digitare. La definizione deriva dalle parole ‘emotion’ e ‘icon’, ‘emozione’ e ‘icona’.

Nati del giorno

  • Nini Rosso (1926-1994), Italia, musicista. Nato a San Michele Mondovì (CN), Celeste Raffaele Rosso divenne ‘Nini’ quando iniziò la carriera solista dopo la lunga esperienza in RAI con l’orchestra Angelini. Tra i pionieri del jazz made in Italy, fu trombettista celebre e raggiunse la fama con ‘Il silenzio’ (10 milioni di copie). Partecipò a ‘Cantagiro’ e ‘Studio Uno’.
  • Mariangela Melato (1941-2013), Italia, attrice. Nata a Milano, entrò nello spettacolo recitando con Dario Fo e Franca Rame e ‘girando’ con Luchino Visconti. Raggiunse la popolarità con ‘Mimì metallurgico ferito nell’onore’ (’72) e ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’ (’74). Vincitrice di 8 David e 5 Nastri d’argento, nel ’10 recitò con Massimo Ranieri nel remake TV di ‘Filomena Marturano’. Ebbe un lungo legame sentimentale con Renzo Arbore. L’11 gennaio ’13 morì a Roma per un tumore al pancreas.
  • Jeremy Irons (1948), Inghilterra, attore. Nato a Cowes (isola di Wight) è una star di Hollywood: ‘Mission’ (’86), ‘Il mistero Von Bulow’ (’90, Oscar), ‘Delitti e Segreti’ (’91). Fu protagonista anche di ‘La casa degli spiriti’ (’93), ‘Die Hard 3′ (’95), ‘Lolita’ (’97) e ‘La maschera di ferro’ (’98). Nell’11 fu Rodrigo Borgia nella serie TV, nel ’16 fu nel cast di ‘Batman vs Superman’ mentre nel ’17 fu maggiordomo di Batman in ‘Justice League’.
  • Giancarlo Siani (1959-1985), Italia, giornalista. Nato a Napoli da famiglia medio-borghese, iniziò a scrivere per ‘Il Lavoro nel Sud’, passando a ‘Il Mattino’ come referente di ‘nera’. Simbolo delle inchieste sul potere criminale, ne studiò gerarchie e legami con la politica. La sua abilità analitica fu considerata pericolosa dai boss Nuvoletta, che lo fecero uccidere il 23 settembre ’85.
  • Alessandra Martines (1963), Italia, showgirl. Romana, naturalizzata francese e cugina di Carla Bruni, crebbe in Francia, studiò danza e fece la ballerina. Emigrò negli Usa e lavorò col ‘New York City Ballet’. Arrivata in Italia, fece i varietà e recitò in ‘Fantaghirò’ (’91) e ‘I miserabili’ (’95). Nel ’05 ebbe i premi ‘Personalità Europea’ e ‘Grolle d’Oro’ per la serie ‘Edda’.

