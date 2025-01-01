Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen: “L’Europa ha un piano preciso per l’invio di truppe in Ucraina”

Di

Set 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Europa in merito all’invio di truppe in Ucraina ha “un piano piuttosto preciso”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una intervista al Financial Times.
Esiste una “chiara tabella di marcia” per i possibili schieramenti, ha sottolineato la presidente della Commissione europea. “Le garanzie di sicurezza sono fondamentali e assolutamente cruciali – ha aggiunto -. Abbiamo una tabella di marcia chiara e un accordo alla Casa Bianca, questo lavoro sta procedendo molto bene”. Poi, ha spiegato che le capitali europee stanno lavorando a piani per “uno schieramento di truppe multinazionali e il sostegno degli americani”. “Il presidente Trump ci ha rassicurato che ci sarà una presenza americana come parte del backstop – ha affermato -. Questo è stato molto chiaro e ripetutamente ribadito”. “Il senso di urgenza è molto forte”, ha sottolinea Von der Leyen, che ha anche aggiunto: “Putin non è cambiato, è un predatore”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 1° settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 31, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Sciame sismico ai Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.3

Ago 31, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucciso il portavoce di Hamas, il ministro israeliano Katz: “Presto toccherà ad altri”

Ago 31, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen: “L’Europa ha un piano preciso per l’invio di truppe in Ucraina”

Set 1, 2025
Calcio Sport

Serie A: la Juventus vince di misura in casa Genoa, decide Vlahovic

Set 1, 2025
Calcio Sport

Serie A: passo in avanti del Torino, Fiorentina bloccata sullo 0-0

Set 1, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 1° settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 31, 2025 Raimondo Bovone