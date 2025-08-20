Domani la Vuelta parte dal Piemonte: grande festa ai Musei Reali. Ingresso gratuito

Domani, giovedì 21 agosto, Torino accoglie la Vuelta a España 25 con la tradizionale cerimonia di presentazione delle squadre, uno degli appuntamenti più iconici e attesi del ciclismo mondiale. A fare da cornice sarà la Piazzetta Reale, parte del complesso dei Musei Reali di Torino: un palcoscenico d’eccezione per una serata che unirà sport, musica, cultura e identità territoriale.

L’evento ‘Teams Presentation – La Vuelta 25’, organizzato da Vuelta, Regione Piemonte e Città di Torino negli spazi dei Musei Reali di Torino rappresenterà il prologo ufficiale della “Salida Oficial”, la grande partenza della corsa che, per la prima volta nella sua storia, prenderà il via dall’Italia.

L’ingresso alla cerimonia è gratuito e aperto al pubblico, con diretta TV e in streaming in oltre 190 Paesi; in Italia sarà visibile su Eurosport.

I festeggiamenti inizieranno alle ore 17 con una lezione collettiva di spinning. Alle 17.45, un DJ set animerà l’attesa del pubblico per l’evento centrale. Il momento clou sarà alle 19.30, con l’inizio della cerimonia di presentazione delle 22 squadre partecipanti. I corridori, in divisa ufficiale, sfileranno uno ad uno sul palco per salutare il pubblico, i media internazionali e accendere l’entusiasmo in vista della grande partenza del 23 agosto da Torino – Venaria Reale.

Ad arricchire la serata sarà la presenza del celebre cantante spagnolo Antonio Orozco, special guest musicale dell’evento, autore della colonna sonora ufficiale de La Vuelta 25: il brano “Te estaba esperando” accompagnerà la gara attraverso 4 Paesi, Italia, Francia, Andorra e Spagna.